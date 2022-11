Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.

“З міністром МЗС України Дмитром Кулебою продовжуємо спільну роботу над терміновим створенням зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури”, – наголосив Рафаель Гроссі.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP

I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all 🇺🇦’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022