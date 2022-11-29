Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх українських атомних електростанціях задля захисту енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.

“З міністром МЗС України Дмитром Кулебою продовжуємо спільну роботу над терміновим створенням зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури”, – наголосив Рафаель Гроссі.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all 🇺🇦’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що під час зустрічі з Рафаелем Гроссі, сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українських працівників.

“Розпочав сій візит до Бухареста зустріччю із генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, включно з безпекою українського персоналу. Я наголосив, що Росія має вивести свої сили із ЗАЕС задля відновлення ядерної безпеки”, – зауважив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що 22-24 листопада 2022 року відбулася чергова місія Міжнародного агентства з атомної енергії на Чорнобильській АЕС.

Представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів “Підлісний” та “Буряківка”, комплекс виробництв “Вектор” ДСП “ЦППРВ” та лабораторії “ЧАЕС”.

За даними Державної інспекції з ядерного регулювання, учасники місії поспілкувалися із персоналом державних спеціалізованих підприємств, ознайомитися із наявним обладнанням та умовами роботи: “За результатами місії представники МАГАТЕ вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання ДСП “ЧАЕС” та ДСП “ЦППРВ”.