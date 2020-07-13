Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Станом на 13 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тіс.182) немає.
Зруйновано 202,4 км автодоріг: Івано-Франківська – 201, Чернівецька – 1,4 і 95 мостів.
Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) і 213 мостів (було 266).
Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 осіб, відселено 1 тис. 324 людини.
Фото: ДСНС України
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