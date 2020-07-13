На території західних областей зливи і паводки зруйнували 202,4 км автомобільних доріг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Станом на 13 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тіс.182) немає.

Зруйновано 202,4 км автодоріг: Івано-Франківська – 201, Чернівецька – 1,4 і 95 мостів.

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) і 213 мостів (було 266).

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 осіб, відселено 1 тис. 324 людини.

Фото: ДСНС України