Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Уточнюється, що внаслідок повені до сьогодні залишаються підтопленими 70 населених пунктів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
При цьому на початку паводків число таких населених пунктів становило 349.
Наразі до ліквідації наслідків негоди на Західній Україні залучено 774 рятувальники та 291 одиницю спеціальної техніки.
Повідомляється, що негода зруйнувала 83 мости і 150,5 км автомобільних доріг.
Загалом з початку рятувальних робіт в західних областях України було евакуйовано 2 523 особи.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що паводки в західних областях України можуть спричинити спалахи інфекційних захворювань.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.
- Паводок на Закарпатті вже завдав збитків інфраструктурі орієнтовною вартістю 125 мільйонів гривень.