У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, скільки населених пунктів підтопило в західних областях України.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Уточнюється, що внаслідок повені до сьогодні залишаються підтопленими 70 населених пунктів у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.

При цьому на початку паводків число таких населених пунктів становило 349.

Наразі до ліквідації наслідків негоди на Західній Україні залучено 774 рятувальники та 291 одиницю спеціальної техніки.

Повідомляється, що негода зруйнувала 83 мости і 150,5 км автомобільних доріг.

Загалом з початку рятувальних робіт в західних областях України було евакуйовано 2 523 особи.