На Запоріжжі нацгвардійці влучили у два ворожі Су-25

Джерело: пресслужба Національної гвардії України.
На Запорізькому напрямку росіяни активно застосовують бойову авіацію.
25 травня війська РФ спробували нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.
В цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – “Запорізький месник” і його бойовий побратим. Бійці одразу ідентифікували ворожу авіацію та влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК.
У результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією. У другий літак влучив відомий “Запорізький месник”. Ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і зайшов на аварійну посадку. У кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму, перед цим пролунали глухі вибухи.
Повідомляється, що нацгвардієць на псевдо “Запорізький месник” загалом же знищив сім ворожих літаків.
Зауважимо, у вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський надав орден “Золота Зірка” стрільцю-зенітнику Роману Гломбі. Нацгвардієць з позивним “Бандит”, якого прозвали “Запорізьким месником”.
Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.
Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також ураження об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Дальність польоту: 750 км, тип двигуна: турбореактивний двигун, максимальна швидкість: 950 км/год. Вартість – $11 млн.
- Станом на 25 травня українськими захисниками було ліквідовано понад 205 тисяч російських окупантів.
- Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який вони 19 травня з’єднали з тимчасово захопленою територією Херсонщини задля цілей власного війська.
- Протягом минулої доби наші воїни також знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Орлан-10”.
- У ніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 36 БПЛА, з яких всі були збиті силами та засобами ППО.