На Запоріжжі нацгвардійці влучили у два ворожі Су-25

25 травня на Запорізькому напрямку українські захисники влучили у два російські Су-25. У результаті прицільних пострілів із ПЗРК один літак знищено повністю, інший зазнав серйозних пошкоджень.

Джерело: пресслужба Національної гвардії України.

На Запорізькому напрямку росіяни активно застосовують бойову авіацію.

25 травня війська РФ спробували нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.

В цей час на бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – “Запорізький месник” і його бойовий побратим. Бійці одразу ідентифікували ворожу авіацію та влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК.

У результаті бойової роботи перший літак Су-25 повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово-окупованою територією. У другий літак влучив відомий “Запорізький месник”. Ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і зайшов на аварійну посадку. У кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму, перед цим пролунали глухі вибухи.

Повідомляється, що нацгвардієць на псевдо “Запорізький месник” загалом же знищив сім ворожих літаків.

Зауважимо, у вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський надав орден “Золота Зірка” стрільцю-зенітнику Роману Гломбі. Нацгвардієць з позивним “Бандит”, якого прозвали “Запорізьким месником”.

Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також ураження об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Дальність польоту: 750 км, тип двигуна: турбореактивний двигун, максимальна швидкість: 950 км/год. Вартість – $11 млн.