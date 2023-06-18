Триває чотириста вісімдесята дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Тоді як на тимчасово окупованих територіях продовжують здійснювати терор цивільного населення. Зокрема у Запорізькій області росіяни мінують приватні земельні ділянки місцевих жителів, котрі відмовились від отримання російського паспорта. Тоді як ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби ворог завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах РБ тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Водночас у населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію. Тоді як земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню, наголосили у Генштабі.