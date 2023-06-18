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Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

Протягом минулої доби в зоні відповідальності сил оборони півдня України ворог здійснив понад 60 обстрілів з використанням щонайменше 380 снарядів. Ситуація в морях залишається стабільно напруженою.

Неділя, 18 червня 2023, 18:57
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Джерело: Оперативне командування “Південь”

Протягом ночі українські армійці знищили три БпЛА противника: в небі над Миколаївщиною – розвідник оперативно-тактичного рівня, а на Криворіжжі – вдало відбито атаку двох “Shahed-136”. Ранком над Херсонщиною знищено черговий БпЛА типу Zala.

Окрім цього, нашою авіацією завдано ударів по позиціях протиповітряної оборони та скупченню живої сили ворога в Скадовському та Херсонському районах.

Зауважується, що росіяни зменшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Серед дев’яти  кораблів залишився один ракетний фрегат, споряджений вісьмома “Калібрами”. Тоді як в Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель, що відстежує надводну ситуацію.

Водночас рівень загрози ракетних ударів залишається “стало високим”. Активність безпілотної розвідки ворога свідчить про збір даних та ймовірну підготовку до атак.

У пресслужбі закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, переходити в укриття, також нагадали про заборону висвітлення роботи ППО.

Узбережжя залишається зоною небезпеки як мінно-вибухової, так і санітарно-епідемічної. Тримайтеся на безпечній відстані, не наражайте себе на небезпеку”, – додали в ОК “Південь”.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: ворожі кораблі, Калібри, ОК "Південь", Ракетоносії, ситуація на морі

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