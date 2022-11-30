Україна повторила запит на отримання зенітно-ракетних комплексів ППО та ПРО Patriot та бойових танків західного виробництва. Відповідне прохання знову висловив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні глав МЗС країн НАТО у середу, 30 листопада, у Бухаресті.

Про це інформує DW.

Оборонні системи необхідні для захисту цивільного населення від російських ракетних атак, пояснив Кулеба. Він наголосив, що спробує переконати в цьому уряд Німеччини.

“Сигнал простий: дайте нам Patriot якнайшвидше, тому що саме ці системи потрібні Україні для захисту цивільного населення та інфраструктури”, – зазначив глава МЗС.

Днем раніше прессекретар міністерства оборони США, бригадний генерал ВПС Патрік Райдер заявив, що поки “немає планів надання системи протиракетної оборони Patriot Україні”. Водночас запевнив, що ці обговорення продовжуються.

До цього Польща відкинула ідею спорядження їм Patriot з арсеналу бундесверу. Ці системи мають скоріше вирушити прямо в Україну, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, який спочатку назвав пропозицію німецької армії.

У Бухаресті міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок із застереженнями висловилася з приводу передачі. НАТО має забезпечити наявність достатньої кількості оборонних систем “у зоні альянсу”, наголосила вона. Міністерка також нагадала про систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM, яку Берлін уже постачив Києву.

Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовують армія США і її союзники. Виробляється компанією Raytheon, розташованій у США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.