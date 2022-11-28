Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається на нові переговори країн-учасниць Північноатлантичного альянсу щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка пройде в Бухаресті 29 листопада, має дати сигнал про необхідність активізувати зусилля для надання Києву систем ППО. Він наголосив, що це має стосуватися як постачання запчастин і боєприпасів, так і навчання армійців.

Про це повідомляє DW.

Минулого тижня Столтенберг вже прокоментував можливість постачання Києву систем протиракетної оборони Patriot Німеччиною, зауваживши, що рішення слід ухвалити на “національному рівні”.

У зв’язку із падінням ракети у польському селі Пшеводув за 5 км від кордону з Україною ФРН запропонувала надати Польщі свої ЗРК Patriot для захисту польського повітряного простору, проте Варшава висловилася за спорядження систем Україні. Водночас міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що слід проконсультуватися з цього питання з країнами НАТО.

За словами глави НАТО, президент РФ Володимир Путін намагається використовувати зиму, що наближається, як зброю у війні проти України.

“Ми маємо допомогти Україні захиститися від цього жахливого способу ведення війни”, – заявив Столтенберг, нагадавши про російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Зустріч міністрів закордонних справ у Бухаресті буде присвячена не лише підтримці України, а й подальшим відносинам із РФ.

Під час переговорів зі Столтенбергом 28 листопада президент Румунії Клаус Йоханніс закликав збільшити присутність військ та озброєнь НАТО у країні, наголосивши, що необхідно “перейти до дій”, висловивши сподівання на те, що на наступному саміті альянсу у Вільнюсі ухвалять “набагато сміливіші рішення” в цьому напрямку.

Варто зауважити, що польський євродепутат від партії “Право і справедливість” Йоахім Брудзінський заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot були б набагато ефективнішими в Україні. Раніше Німеччина їх хотіла передати до Польщі.

Окрім цього, лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що падіння ракети на території Польщі є трагічним випадком, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу. Він пояснив, що було б краще, якби німці передали обладнання українцям, навчили українські залоги, з умовою, що батареї дислокувалися б на заході України, неподалік кордону з Польщею.