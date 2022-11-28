Про це повідомляє DW.
Минулого тижня Столтенберг вже прокоментував можливість постачання Києву систем протиракетної оборони Patriot Німеччиною, зауваживши, що рішення слід ухвалити на “національному рівні”.
У зв’язку із падінням ракети у польському селі Пшеводув за 5 км від кордону з Україною ФРН запропонувала надати Польщі свої ЗРК Patriot для захисту польського повітряного простору, проте Варшава висловилася за спорядження систем Україні. Водночас міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що слід проконсультуватися з цього питання з країнами НАТО.
За словами глави НАТО, президент РФ Володимир Путін намагається використовувати зиму, що наближається, як зброю у війні проти України.
“Ми маємо допомогти Україні захиститися від цього жахливого способу ведення війни”, – заявив Столтенберг, нагадавши про російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.
Зустріч міністрів закордонних справ у Бухаресті буде присвячена не лише підтримці України, а й подальшим відносинам із РФ.
Під час переговорів зі Столтенбергом 28 листопада президент Румунії Клаус Йоханніс закликав збільшити присутність військ та озброєнь НАТО у країні, наголосивши, що необхідно “перейти до дій”, висловивши сподівання на те, що на наступному саміті альянсу у Вільнюсі ухвалять “набагато сміливіші рішення” в цьому напрямку.
Варто зауважити, що польський євродепутат від партії “Право і справедливість” Йоахім Брудзінський заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot були б набагато ефективнішими в Україні. Раніше Німеччина їх хотіла передати до Польщі.
Окрім цього, лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що падіння ракети на території Польщі є трагічним випадком, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу. Він пояснив, що було б краще, якби німці передали обладнання українцям, навчили українські залоги, з умовою, що батареї дислокувалися б на заході України, неподалік кордону з Польщею.
На його думку, системи ППО варто розмістити в Україні. Також він відповів стосовно занепокоєння з приводу здатності українців керувати системою.
“Будь-яка допомога НАТО є необхідною і доцільною для Польщі. Ми багато місяців просимо німецьку сторону підтримати Україну реальними справами замість побитих касок Бундесверу, замість символічної допомоги — двох карет швидкої допомоги. Це в інтересах всієї європейської спільноти і всієї Організації Північноатлантичного договору”, — додав він.
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