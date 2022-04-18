Російські військові продовжують завдавати важких ударів по металургійному заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де наразі переховуються сотні цивільних жителів. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко закликав світових лідерів сприяти проведенню евакуації із заблокованого міста.

Про це повідомляє пресслужба полку.

Підполковник Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів із закликом допомогти організувати коридор для евакуації цивільних, поранених та загиблих.

Наразі у Маріуполі на металургійному заводі “Азовсталь” переховуються сотні мирних жителів. Серед них – люди різного віку, жінки, діти, сім’ї захисників Маріуполя.

“Вони ховаються в підвалах і бункерах від “русского міра”. Свій єдиний доступний притулок знайшли поряд з українськими воїнами, які й досі захищають місто від російських загарбників. Російсько-окупаційні війська та їхні довірені особи з “ЛНР/ДНР” це знають, знають про мирних жителів і охоче ведуть вогонь по заводу”, – зазначив Прокопенко.

Він наголосив, що російські війська використовують бомби вільного падіння, ракети, бункерні бомби, усі різновиди артилерії, як наземної, так і морської для невибіркових атак. Водночас зауважив, що міський театр, пологовий будинок, школи, дитсадки, лікарні, будинки були зруйновані тими, хто зараз пропонує начебто евакуацію та безпеку мирного населення.