Про це повідомляє пресслужба полку.
Підполковник Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів із закликом допомогти організувати коридор для евакуації цивільних, поранених та загиблих.
Наразі у Маріуполі на металургійному заводі “Азовсталь” переховуються сотні мирних жителів. Серед них – люди різного віку, жінки, діти, сім’ї захисників Маріуполя.
“Вони ховаються в підвалах і бункерах від “русского міра”. Свій єдиний доступний притулок знайшли поряд з українськими воїнами, які й досі захищають місто від російських загарбників. Російсько-окупаційні війська та їхні довірені особи з “ЛНР/ДНР” це знають, знають про мирних жителів і охоче ведуть вогонь по заводу”, – зазначив Прокопенко.
Він наголосив, що російські війська використовують бомби вільного падіння, ракети, бункерні бомби, усі різновиди артилерії, як наземної, так і морської для невибіркових атак. Водночас зауважив, що міський театр, пологовий будинок, школи, дитсадки, лікарні, будинки були зруйновані тими, хто зараз пропонує начебто евакуацію та безпеку мирного населення.
“Ніхто не вірить окупантам. Тому я закликаю політиків усіх цивілізованих країн світу: організуйте зелений коридор, дайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл убитих воїнів, які мають бути поховані з почестями”, – закликав командир полку “Азов”.
- Нагадаємо, основні зусилля противник зосередив на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.
- Російська оперативно-тактична авіація збільшила кількість вильотів у понад 1,5 раза. Це пов’язано з тим, що армія РФ завершує формування наступального угруповання на Сході України.
- Армія РФ застосувала до Маріуполя тактику, якою користувалася під час бойових дій у Чечні в 1999 році та Сирії у 2016 році. Російське командування стурбоване тим, що місто важко взяти.