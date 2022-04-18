Триває п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. РФ продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Тривають ракетно-бомбові удари окупантів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Основні зусилля противник зосередив на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

З метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим. Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога, до складу якого входять окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

Противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів та обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.

Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та, на окремих напрямках, звільняти від загарбників Українські землі, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню РФ. Сили оборони дали гідну відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках. Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей.