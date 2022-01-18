Вчені попередили про початок шостого масового вимирання тварин і рослин на планеті в опублікованому дослідженні.

Про це повідомляє американське наукове видання Science Alert.

Вчені били на сполох протягом останніх років, попереджуючи про те, що серйозне скорочення біорізноманіття тварин та рослин по всьому світу може стати початком масового вимирання на Землі.

На сьогодні вони стверджують, що цей процес уже розпочався.

Дослідники кажуть, що з 1500 року нашої ери, за підрахунками МСОП (Міжнародної спілки охорони природи), на Землі вимерли близько 1,5% видів ссавців та птахів.

“Уже добре задокументовані швидкі темпи як вимирання видів, так і скорочення чисельності багатьох популяцій тварин і рослин на Землі. Багато хто поки заперечує це”, – говорить біолог Роберт Коуі з Гавайського університету в Маноа.

Він зазначив, що нерідко вчені зосереджують увагу лише на оцінці популяцій ссавців та птахів, ігноруючи кризову ситуацію, у якій опинилися безхребетні. За їхніми словами, саме безхребетні становлять більшу частину біорізноманіття.

У новому дослідженні Коуї та його колеги намагалися зосередити увагу на зникненні саме безхребетних.

“Червоний список – дуже упереджений”, — стверджує вчений.

Як пише наукове видання, за даними дослідників до 1,5% видів ссавців та птахів, які вимерли, не внесли безхребетних.

“Поточні темпи вимирання, особливо серед наземних безхребетних, набагато вищі, ніж фонові темпи вимирання”, – стверджують автори дослідження.

За їхніми даними, якщо врахувати вимирання безхребетних, не враховане МСОП, ситуація виглядатиме набагато гірше.

Грунтуючись на даних із низки попередніх досліджень, присвячених скороченню чисельності безхребетних, дослідники припускають, з 1500 року Земля втратила не 1,5% всього біорізноманіття, а 7,5-13%. Це, приблизно, два мільйони відомих видів рослин та тварин

“Внесення до списку вимерлих живих організмів безхребетних підтвердило те, що ми справді є свідками початку шостого масового вимирання в історії Землі”, – говорить Коуі.