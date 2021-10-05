Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит видання #Букви.

“Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи “ПриватБанку” досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів”, – йдеться у повідомленні.

За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством.

Нагадаємо, що документи Pandora Papers частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.

Журналісти з’ясували кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Зазначається, що ці кошти могли бути частиною схеми з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.

Журналісти знайшли підтвердження інформації, яку оприлюднили ще під час президентських перегонів весною 2019 року. Йдеться про схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Тоді студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”, що належить олігарху.