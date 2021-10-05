Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит видання #Букви.
“Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи “ПриватБанку” досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів”, – йдеться у повідомленні.
За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством.
Нагадаємо, що документи Pandora Papers частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.
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Журналісти з’ясували кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Зазначається, що ці кошти могли бути частиною схеми з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.
Журналісти знайшли підтвердження інформації, яку оприлюднили ще під час президентських перегонів весною 2019 року. Йдеться про схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Тоді студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”, що належить олігарху.