Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
“12 лютого 2020 НАБУ і САП повідомили народному депутату України VIII скликання про завершення досудового розслідування за підозрою в отриманні незаконної компенсації з державного бюджету на оплату житла. Матеріали справи надані стороні захисту для ознайомлення. Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу Україна (Зловживання владою або службовим становищем)”, – сказано в повідомленні.
Ймовірно йдеться про народного депутата минулого скликання Дмитра Колеснікова.
Слідству вдалося встановити, що нардеп мав у Києві своє житло, однак приховав цей факт і отримував компенсацію за оренду в готелі “Київ” з 2014 по 2018 рік.
13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.
- 23 грудня народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко подав законопроєкт, згідно з яким вчинення корупційного правопорушення є підставою для звільнення директора НАБУ.
- Народні депутати вже зібрали достатню кількість підписів для того, щоб ініціювати відставку директора НАБУ Артема Ситника.