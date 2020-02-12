Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування у справі про незаконне отримання колишнім народним депутатом більш 758 тисяч гривень компенсації за житло.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

“12 лютого 2020 НАБУ і САП повідомили народному депутату України VIII скликання про завершення досудового розслідування за підозрою в отриманні незаконної компенсації з державного бюджету на оплату житла. Матеріали справи надані стороні захисту для ознайомлення. Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу Україна (Зловживання владою або службовим становищем)”, – сказано в повідомленні.

Ймовірно йдеться про народного депутата минулого скликання Дмитра Колеснікова.

Слідству вдалося встановити, що нардеп мав у Києві своє житло, однак приховав цей факт і отримував компенсацію за оренду в готелі “Київ” з 2014 по 2018 рік.

13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним в корупційному порушення. Пізніше його внесли до державного реєстру корупціонерів.