Американський винищувач F-22 ракетою AIM 9X збив невідомий об'єкт над Канадою. За останній тиждень це третій об'єкт, збитий над повітряним простором Північної Америки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

Для перехоплення об’єкта в небо підняли канадські і американські літаки. За його словами, аеростат було збито над Юконом на північному заході Канади.

“Канадські сили зараз відновлять і проаналізують уламки об’єкта”, — написав він у Twitter.

BBC додало, що минулого тижня американські військові знищили китайську повітряну кулю. У п’ятницю біля Аляски було збито невстановлений об’єкт розміром з невеликий автомобіль.

За словами міністерки оборони Аніти Ананд, невизначений об’єкт пролітав над центром Юкону на висоті приблизно 12 тисяч метрів. Вона описала його “циліндричним” і “маленьким”. Нині ведуться роботи з відновлення, щоб дізнатися більше деталей.

Глава оборонного відомства зазначила, що об’єкт вивезли “приблизно за 100 миль” від кордону США. Вона наголосила, що він становив “обґрунтовану загрозу для цивільної авіації”. Крім того, об’єкт “здається меншим за той, який збили біля узбережжя Південної Кароліни”, тобто гігантську китайську шпигунську повітряну кулю заввишки 60 метрів.

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер додав, що ФБР “тісно співпрацюватиме” з канадською поліцією.