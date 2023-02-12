Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.
Для перехоплення об’єкта в небо підняли канадські і американські літаки. За його словами, аеростат було збито над Юконом на північному заході Канади.
“Канадські сили зараз відновлять і проаналізують уламки об’єкта”, — написав він у Twitter.
BBC додало, що минулого тижня американські військові знищили китайську повітряну кулю. У п’ятницю біля Аляски було збито невстановлений об’єкт розміром з невеликий автомобіль.
За словами міністерки оборони Аніти Ананд, невизначений об’єкт пролітав над центром Юкону на висоті приблизно 12 тисяч метрів. Вона описала його “циліндричним” і “маленьким”. Нині ведуться роботи з відновлення, щоб дізнатися більше деталей.
Глава оборонного відомства зазначила, що об’єкт вивезли “приблизно за 100 миль” від кордону США. Вона наголосила, що він становив “обґрунтовану загрозу для цивільної авіації”. Крім того, об’єкт “здається меншим за той, який збили біля узбережжя Південної Кароліни”, тобто гігантську китайську шпигунську повітряну кулю заввишки 60 метрів.
Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер додав, що ФБР “тісно співпрацюватиме” з канадською поліцією.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.
- Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.
- У КНР не забажали відповідати на запит США щодо телефонного дзвінку на тлі збиття китайського розвідувального аеростата, який нібито виконував метеорологічні дослідження та випадково опинився в американському повітряному просторі.