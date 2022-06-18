Сполучені Штати призупинили процес надання Україні безпілотників Grey Eagle. Це пов'язано з побоюванням військового керівництва США щодо потрапляння американських технологій до рук окупантів, що може загрожувати безпеці держави.

Про це повідомило британське видання Reuters.

Зазначається, що заперечення проти постачання ударних безпілотників Україні з’явилися через побоювання щодо потрапляння до рук російських військових радарів та засобів спостереження, що мають БПЛА. Це може загрожувати безпеці США.

Відомо, що угода з продажу чотирьох безпілотників (по 10 млн доларів кожен) була схвалена Білим домом, проте зараз її розглядають у Пентагоні. Коли рішення буде прийнято, невідомо.

Про надання Україні безпілотників MQ-1C Grey Eagle виробництва General Atomics, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire, стало відомо напочатку червня. Вони призначалися для використання на полі бою у війні з Росією.

Зауважується, що одним із можливих рішень може стати заміна обладнання БПЛА, проте на це піде багато часу.