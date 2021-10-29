Екснардепці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату.

Про це повідомили Національна поліція та очільник МВС Денис Монастириський.

Колишню нардепку та її сестру затримали 22 жовтня у міжнародному аеропорту “Бориспіль” через використання фейкового COVID-сертифіката для в’їзду в Україну. Вони поверталися з Туреччини.

Сьогодні правоохоронці оголосили підозру за порушення, передбачене частиною четвертою статі 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкція цієї статті передбачає штраф до 850 гривень, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

Згідно з інформацією правоохоронців, впродовж поточного тижня розпочато 59 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.