Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогазу". Адже 26 липня 2022 року закінчився термін виплат НАК "Нафтогаз" власникам єврооблігацій.

Про це йдеться у заяві компанії.

Раніше, 21 липня 2022, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконанні правочину щодо єврооблігацій компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

У повідомленні компанії йдеться про те, що на виконання цього рішення уряду, а також на виконання зобов’язань національної компанії щодо виплат за єврооблігаціями керівництво “Нафтогазу” завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення цього правочину.

У своєму офіційному листі до уряду компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями. А також описала ризики й негативні наслідки для “Нафтогазу” та країни у випадку “жорсткого дефолту” за єврооблігаціями компанії.

“Кабмін не надав посадовим особам “Нафтогазу” дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми й відсотків щодо випуску 2022 року та відсотків щодо випуску 2024 року”, – зазначили у компанії.

Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК “Нафтогаз України”. Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило компанію доступу до міжнародного ринку капіталу. Відтак Кабмін своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023 років.

Нагадаємо, що нещодавно народний депутат України та ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков надіслав “Нафтогазу” запит щодо замовлення компанією 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 для власного використання посадовцями “Нафтогазу”. Однак у компанії відмовились назвати мету цього замовлення.