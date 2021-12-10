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У НАК «Нафтогаз» опублікували звіт за 9 місяців: збиток сягає 4,4 млрд грн

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оприлюднила скорочену консолідовану проміжну фінансову звітність за 9 місяців 2021 року.

П’ятниця, 10 грудня 2021, 17:38

Про це повідомила на сайті пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

У консолідованій фінансовій звітності за 9 місяців 2021 року зафіксовано збиток у розмірі 4,37 млрд грн. Пресслужба зазначає, що це майже в 4 рази менше, ніж за відповідний період попереднього року. За 9 місяців 2020 року збиток становив 17,03 млрд грн.

Проте, за цей же період 2019 року компанія отримала 12,9 млрд гривень прибутку. Ситуацію, що склалася, прокоментував голова правління НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко:

“Це показує, що збитковість Нафтогазу є системною проблемою, яка до 2020 року ховалася за успіхами в діяльності з транзиту газу, включаючи успіхи у Стокгольмському арбітражі. У 2020 році та в першому кварталі 2021 року успіхів такого масштабу вже не було, і тому збитки вже не було чим перекрити. Цю системну проблему збитковості національної компанії ми зараз намагаємося вирішувати”.

Вітренко зауважив: якщо відняти прибутки від діяльності з транзиту газу, за яку в компанії тоді відповідав саме він, то й у 2019 році Нафтогаз був би збитковим.

Теги: збитки, Нафтогаз, Юрій Вітренко

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