Про це повідомив очільник “Нафтогазу” Юрій Вітренко під час брифінгу.

Зокрема, Вітренко наголосив, що російський газопровід не відповідає європейському законодавству.

“Нафтогаз” як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України та відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора “Північного потоку-2” перед німецьким регулятором”, – зазначив Вітренко.

У разі прийняття заявки на участь у сертифікації німецький регулятор повинен буде враховувати позицію та аргументи України. Крім того, це дасть змогу “Нафтогазу” повідомляти про невідповідність газопроводу європейському законодавству.

Вітренко додав, що Україна зацікавлена у тому, щоб європейський ринок газу був конкурентним. “Нафтогаз” планує вказати німецькому регулятору, що сертифікація “Північного потіку-2” завдасть шкоди конкуренції зокрема на ринках Німеччини, Словаччини, Угорщини, Чехії та Австрії.

“Підкреслю, питання не тільки в тому, що Україна як транзитна країна страждає через те, що Росія використовує газ як енергетичну зброю і продовжує це робити. Ми зауважуємо, що є великі ризики для безпеки України та для безпеки регіону”, – зазначив Вітренко.

Очільник “Нафтогазу” каже, що відповідно до європейського законодавства оператор “Північного потоку-2” не може контролювати “Газпром”, тому до газопроводу необхідно забезпечити доступ третіх сторін.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.

Водночас Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.