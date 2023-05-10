Правоцентристська група в Європейському парламенті – Європейська народна партія – схвалила документ, в якому міститься заклик закласти основу для вступу України в НАТО на умовах довгострокової перспективіи.

Про це йдеться на сайті “Європейської народної партії”.

ЄНП очікує, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після майбутніх самітів, які пройдуть у Вільнюсі та Вашингтоні. Процес вступу ж, на переконання ЄПС, має розпочатися одразу після закінчення війни та буде завершений якомога швидше.

У пресслужбі партії наголосили, що цей крок зміцнить НАТО і “стане подальшим кроком до сталого миру в Європі”.

Також автори документу відзначають, що попередні безпекові рішення для України, починаючи від від Будапештського меморандуму й до висновків Бухарестського саміту НАТО, не змогли запобігти повномасштабному вторгненню Росії, тож доки країна не стане повноправним членом Альянсу, у Москви “постійно буде спокуса знову вдатися до агресії”.

Члени ЄНП переконані, що запрошення для України вступити в НАТО стане потужним сигналом для Путіна, щоб він нарешті усвідомив, що Україна більше не підпадає під його вплив.

Водночас лідер групи ЄНП Манфред Вебер заявив, що Альянс повинен розглядати можливість членства України в НАТО невдовзі після завершення війни.

“Ми не можемо уявити Україну поза межами Альянсу”, – наголосив Вебер, додавши, що “на самітах НАТО у Вільнюсі в липні та у Вашингтоні наступного року ми повинні виправити помилки минулого”.