Франція передасть Україні десятки броньованих машин та легких танків, зокрема AMX-10RC. Також країна підтвердила свою позицію щодо підтримки української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у спільній декларація України та Франції, яку опублікували на сайті Офісу президента.

“Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії. Крім національного внеску, Французька Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових”, – йдеться у документі.

Також відзначається, що Франція надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою.

“Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме”, – зазначається в декларації.

Нагадаємо, ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Він зустрівся з главою Франції Еманюелем Макроном.