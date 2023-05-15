Про це йдеться у спільній декларація України та Франції, яку опублікували на сайті Офісу президента.
“Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії. Крім національного внеску, Французька Республіка бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових”, – йдеться у документі.
Також відзначається, що Франція надала Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою.
“Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме”, – зазначається в декларації.
Нагадаємо, ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Він зустрівся з главою Франції Еманюелем Макроном.
- 14 травня Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбулася в умовах посилених заходів безпеки.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.
- 14 травня у німецькому місті Ахен президенту Володимиру Зеленському вручили Міжнародну премію імені Карла Великого. Глава держави отримав нагороду від імені усього народу України.