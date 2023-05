Про це інформує CNN.

В аеропорту главу української держави зустріла прем’єр-міністерка країни Елізабет Борн та міністерка закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна.

Paris. With each visit, Ukraine’s defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2023