Увечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Він зустрівся з главою Франції Еманюелем Макроном.

Про це інформує CNN.

В аеропорту главу української держави зустріла прем’єр-міністерка країни Елізабет Борн та міністерка закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонна.

“Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв’язок з Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. У мене відбудеться зустріч з моїм другом Емманюелем, обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин”, – розповів президент у Twitter.

Paris. With each visit, Ukraine’s defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 14, 2023

Ця поїздка стала третьою європейською країною, яку Зеленський відвідав цими вихідними після Італії та Німеччини, оскільки він продовжує свою місію з посилення військової підтримки України.

Глава Франції Емманюель Макрон планує повечеряти з главою української держави у Парижі, підтвердили у пресслужбі французького президента. Під час трапези Макрон “підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у відновленні законних прав України та захисті її фундаментальних інтересів”, мовиться у заяві.

14 травня Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбулася в умовах посилених заходів безпеки.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.

Зауважимо, 14 травня у німецькому місті Ахен президенту Володимиру Зеленському вручили Міжнародну премію імені Карла Великого. Глава держави отримав нагороду від імені усього народу України.