Міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила про те, що Іспанія планує найближчими днями відправити в Україну шість танків Leopard 2A4, доставити їх мають до кінця квітня.

Про це інформує El Pais.

“Найближчими днями шість танків Leopard 2A4 вирушать в Україну”, – сказала Роблес. За її словами, доставлення танків буде здійснено морем і завершиться до кінця квітня. Окрім танків, Іспанія спорядить в Україну 20 бронетранспортерів.

“Є ще чотири танки Leopard, які вже перебувають на ремонті, щоб їх можна було доставити якомога швидше”, – зазначила очільниця Міноборони Іспанії.

Вона також зауважила, що метою сьогоднішньої зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем було визначити, в яких сферах Іспанія може продовжувати надавати допомогу Україні.

“І, звичайно, ми продовжимо тренувальну роботу. Тут, в Іспанії, вже пройшли та проходять підготовку понад 1000 українських солдатів. Можу сказати, що вони всім нам показали приклад героїзму та відданості Україні та миру”, – заявила Маргарита Роблес.

Зазначимо, що раніше Маргарита Роблес повідомиляла, що першу партію з шести танків Leopard 2A4 Іспанія відправить в Україну після Великодня (9 квітня).

Звертаючись до іспанських законодавців, Роблес зауважила, що танки, які, за її словами, не використовувалися з 1990-х років, були відремонтовані та зараз проходять випробування в Кордові на півдні Іспанії.

Вперше Іспанія оголосила про надсилання танків Leopard в Україну в лютому, за день до того, як прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив раптовий візит до Києва. Роблес зауважила, що ще чотири танки Leopard 2A4 будуть відремонтовані та відправлені в Україну “найближчим часом”.

Постачання цих танків дозволить Іспанії “продовжувати допомагати українському народу… щоб він міг захиститися від абсолютно несправедливого нападу”.

“Ця підтримка є важливою для України”, – додала очільниця оборонного відомства.