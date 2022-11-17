Уряд США планує найближчими днями оприлюднити вказівки щодо обмеження цін на російську нафту, яке набуде чинності 5 грудня, і готовий до труднощів у його реалізації.

Про це інформує Reuters з посиланням на заяву представника Держдепартаменту.

Джим Муллінакс, директор Управління політики та впровадження санкцій, повідомив, що уряд США тісно співпрацює з галуззю та міжнародними партнерами щодо обмеження цін на нафту.

Сполучені Штати, їхні союзники з “Великої семи” та Австралія планують обмежити ціни на поставки російської нафти морським шляхом з 5 грудня, а друге обмеження на нафтопродукти запрацює 5 лютого.

Безпрецедентне обмеження цін спрямоване на те, щоб заблокувати для Росії шляхи отримання прибутку від стрибка цін на нафту шляхом встановлення фіксованої ціни на російську нафту. Разом з тим, таке регулювання дозволить забезпечити продовження надходження російської нафти на світові ринки після того, як наступного місяця набуде чинності заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти.

План вимагає від країн-учасниць відмовитися від послуг з транспортування нафти, як-от страхування, фінанси, посередництво та навігація для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну.