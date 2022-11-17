Про це інформує Reuters з посиланням на заяву представника Держдепартаменту.
Джим Муллінакс, директор Управління політики та впровадження санкцій, повідомив, що уряд США тісно співпрацює з галуззю та міжнародними партнерами щодо обмеження цін на нафту.
Сполучені Штати, їхні союзники з “Великої семи” та Австралія планують обмежити ціни на поставки російської нафти морським шляхом з 5 грудня, а друге обмеження на нафтопродукти запрацює 5 лютого.
Безпрецедентне обмеження цін спрямоване на те, щоб заблокувати для Росії шляхи отримання прибутку від стрибка цін на нафту шляхом встановлення фіксованої ціни на російську нафту. Разом з тим, таке регулювання дозволить забезпечити продовження надходження російської нафти на світові ринки після того, як наступного місяця набуде чинності заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти.
План вимагає від країн-учасниць відмовитися від послуг з транспортування нафти, як-от страхування, фінанси, посередництво та навігація для нафтових вантажів, ціна яких перевищує максимальну.
- За інформацією ЗМІ, цього року міжнародна торгівля з Росією процвітала, навіть коли низка країн запровадили санкції після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З набуттям чинності обмежень альянси Москви змінювалися.
- Туреччина подвоїла імпорт російської нафти цього року, оскільки ці дві країни налаштовані на ширшу співпрацю в бізнесі та особливо в торгівлі енергоносіями на тлі західних санкцій проти Москви.
- За кілька тижнів до набуття чинності санкцій проти російського експорту нафти відбулося різке зростання обсягів торгівлі танкерами невідомими організаціями, розташованими в таких країнах, як Дубай, Гонконг, Сінгапур і Кіпр.