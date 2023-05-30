Джерело: ANSA.
Згідно з даними профспілки, в основі протесту лежить невизначеність Сан-Карло щодо майбутнього, зважаючи на те, що керівник театру Стефан Лісснер планує піти на пенсію з 1 червня через закон, відповідно до якого він зобов’язаний це зробити, коли йому вже виповнилося 70 років. Іншою причиною протесту є те, що працівники театру працюють в умовах незахищеної зайнятості.
Як повідомили у виданні, це перший випадок, коли довелося скасувати виставу через тривалий протест.
ДОВІДКОВО. Сан-Карло – оперний театр в Неаполі (Італія), найстаріший з існуючих оперних театрів. Збудований за наказом іспанського короля Карла III на заміну театру Сан Бартоломео у 1621. Відкрився 4 листопада 1737 постановкою опери Доменіко Сарро “Ахілл на Скіросі”.
Додамо, з 20 по 24 червня в Національному театрі Ірландії (Abbey Theatre), в Дубліні відбудуться гастролі Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки з постановкою “Переклади” Браяна Фріла.
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