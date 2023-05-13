Про це мовиться на сайті Офісу президента України.
Крім того, підписано меморандум про запуск аудіоекскурсії українською у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії.
Так, з нагоди Дня Європи українські дипломатичні установи запустили в межах проєкту україномовні аудіогіди в Галереї Боргезе в Римі – одному з найвідоміших художніх музеїв Італії – та в комплексі королівських музеїв Турина, до якого входять Королівський палац, Королівська зброярня, Савойська галерея, Археологічний музей, Королівські сади та Каплиця Святої плащаниці.
Український аудіогід запрацював також у Нордичному музеї – приватному музеї етнографії та культури в Стокгольмі (Швеція). Тут можна ознайомитися з побутом шведського народу з 1520 року до наших днів.
Таким чином, у межах проєкту у світі працює вже 63 україномовних аудіогіди.
Також незабаром україномовну аудіоекскурсію можна буде послухати й у Вестмінстерському абатстві – головній соборній церкві Великої Британії, що розташована в центральному районі Лондона Вестмінстері. Відповідний меморандум українська сторона підписала з настоятелем абатства.
- У Національному музеї “Палац Великих князів Литовських” у Литві з’явився україномовний аудіогід. В офіційному відкритті взяли участь перша Леді Олена Зеленська та перша леді Литви Діана Наусєдєне.
- У найбільшому музеї світу Луврі з’явиться україномовний аудіогід. Станом на грудень 2022 року у закладі доступно лише дев’ять мов.
- За версією The New York Times, до переліку найкращих видань додали книгу про культурну спадщину України. Видання вийшло у листопаді.