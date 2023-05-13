Проєкт із запуску україномовних аудіогідів, ініційований першою леді України Оленою Зеленською, вже реалізовано в трьох музеях Італії та Швеції.

Про це мовиться на сайті Офісу президента України.

Крім того, підписано меморандум про запуск аудіоекскурсії українською у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії.

Так, з нагоди Дня Європи українські дипломатичні установи запустили в межах проєкту україномовні аудіогіди в Галереї Боргезе в Римі – одному з найвідоміших художніх музеїв Італії – та в комплексі королівських музеїв Турина, до якого входять Королівський палац, Королівська зброярня, Савойська галерея, Археологічний музей, Королівські сади та Каплиця Святої плащаниці.

Український аудіогід запрацював також у Нордичному музеї – приватному музеї етнографії та культури в Стокгольмі (Швеція). Тут можна ознайомитися з побутом шведського народу з 1520 року до наших днів.

Таким чином, у межах проєкту у світі працює вже 63 україномовних аудіогіди.

Також незабаром україномовну аудіоекскурсію можна буде послухати й у Вестмінстерському абатстві – головній соборній церкві Великої Британії, що розташована в центральному районі Лондона Вестмінстері. Відповідний меморандум українська сторона підписала з настоятелем абатства.