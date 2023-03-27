Триває триста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби, підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав сім авіаційних та десять ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Застосував аерозольні “сльозогінні” гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один — по зенітно-ракетному комплексу”, – зазначили у пресслужбі.

Окрім цього, протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу “Орлан-10”.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.