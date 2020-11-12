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Найєм отримав підвищення в «Укроборонпромі»

Заступник генерального директора держконцерну "Укроборонпром", колишній народний депутат України Мустафа Найєм отримав посаду директора з активів.

Четвер, 12 листопада 2020, 17:56

Про це сказано в повідомленні пресслужби держконцерну.

До підвищення Найєм займався взаємодією з органами державної влади, а тепер йому доручили очолити роботу з  управління  активами й корпоративними правами, а також вести моніторинг державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

У коментарі “Українській правді” він підкреслив, що після призначення на нову посаду його коло повноважень збільшилося.

“Отримав право підпису щодо майнових питань”, – зазначив він.

На посаду нового керівника з комунікацій прийшов Володимир Гайдаш. в минулому він очолював департамент комунікації АТ “Укргазвидобування”, фармацевтичної корпорації “Артеріум”, авіакомпанії “Аеросвіт”, ІТ холдингу КМ Core. Він був радником з питань комунікацій голови Спеціалізованого антикорупційної прокуратури, розповіли в пресслужбі “Укроборонпрому”.

Найближчим часом головним предметом взаємин держконцерну з державою стане реформування концерну, налагодження контрактів із замовниками та ефективність використання активів, сказав Найєм.

“Для розуміння сьогодні у власності підприємств “Укроборонпрому” знаходиться більш як 11 млн м² нерухомості, з яких понад 210 тис. м² – це надлишкове майно, яке вже давно не задіяно в виробничих процесах підприємства концерну, а отже, може бути продано або передано в оренду. Моє завдання як директора за активами буде полягати в тому, щоб в ході реформування концерну всі ці процеси відбувалися прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств. “Дерибан” і сумнівні схеми виведення майна з оборонних підприємств повинні залишитися в минулому”, – розповів він про свої обов’язки.

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року колишній народний депутат (8 скликання) Мустафа Найєм був призначений заступником глави концерну “Укроборонпром”. Через 10 днів, 21 листопада, екснардеп оголосив про призначення на посаду.

5 грудня 2019 року у  відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить   43 тис. гривень. Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 разів  менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.

  • Напередодні стало відомо, що міністерство фінансів урізало  фінансування грудневих витрат через недовиконання державного бюджету. Так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держказначейству припинити фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії, соцвиплати).
  • Через недовиконання держбюджету Міністерство фінансів заблокувало виплати Українського культурного фонду. Припинені виплати грантових коштів та зарплат.
Теги: Укроборонпром, Мустафа Найем

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