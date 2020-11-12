Найєм отримав підвищення в «Укроборонпромі»

Про це сказано в повідомленні пресслужби держконцерну.

До підвищення Найєм займався взаємодією з органами державної влади, а тепер йому доручили очолити роботу з управління активами й корпоративними правами, а також вести моніторинг державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

У коментарі “Українській правді” він підкреслив, що після призначення на нову посаду його коло повноважень збільшилося.

“Отримав право підпису щодо майнових питань”, – зазначив він.

На посаду нового керівника з комунікацій прийшов Володимир Гайдаш. в минулому він очолював департамент комунікації АТ “Укргазвидобування”, фармацевтичної корпорації “Артеріум”, авіакомпанії “Аеросвіт”, ІТ холдингу КМ Core. Він був радником з питань комунікацій голови Спеціалізованого антикорупційної прокуратури, розповіли в пресслужбі “Укроборонпрому”.

Найближчим часом головним предметом взаємин держконцерну з державою стане реформування концерну, налагодження контрактів із замовниками та ефективність використання активів, сказав Найєм.

“Для розуміння сьогодні у власності підприємств “Укроборонпрому” знаходиться більш як 11 млн м² нерухомості, з яких понад 210 тис. м² – це надлишкове майно, яке вже давно не задіяно в виробничих процесах підприємства концерну, а отже, може бути продано або передано в оренду. Моє завдання як директора за активами буде полягати в тому, щоб в ході реформування концерну всі ці процеси відбувалися прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств. “Дерибан” і сумнівні схеми виведення майна з оборонних підприємств повинні залишитися в минулому”, – розповів він про свої обов’язки.