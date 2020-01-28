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Не піарник: Найєм пояснив, чим займається в «Укроборонпромі»

Колишній народний депутат і журналіст Мустафа Найєм прокоментував інформацію про те, що фактично виконує обов'язки фахівця з комунікацій та піарника на своїй посаді в державному концерні "Укроборонпром".

Вівторок, 28 січня 2020, 23:55

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, згідно з офіційною відповіддю на запит журналістів, в обов’язки Мустафи Найєма входить реалізація інформаційної політики концерну; здійснення заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу концерну і його підприємств; організація рекламно-виставкової діяльності; підготовка і організація видання рекламно-інформаційних матеріалів; створення фото-відеоматеріалів для наповнення сайту, участь в засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності концерну тощо. Також є і пункт про взаємодію з органами державної влади.

Найєм зазначив, що не займається питаннями зв’язками концерну зі ЗМІ.

“В останні дні почастішали запити щодо моїх функціональних обов’язків. Деякі медіа навіть встигли отримати відповідь і написати, що я займаюся інформаційною політикою концерну. Насправді це не так. Друзі, я не є прес-секретарем концерну і не займаюся питаннями зв’язків концерну зі ЗМІ. Звичайно, з огляду на свій минулий досвід я можу допомагати в цих питаннях. Але моїм головним функціональним обов’язком є ​​взаємодія Державного концерну “Укроборонпром” з органами державної влади”, – написав він.

За його словами, це представництво інтересів концерну у відносинах з органами державної влади, в першу чергу з уповноваженим органом управління концерну, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та органами іноземних держав і міжнародними організаціями та інших суб’єктів, які регулюють діяльність або виступають замовниками підприємств Концерну.

“У той же час історично так склалося, що в моєму підпорядкуванні знаходяться також підрозділ маркетингу та виставкової діяльності та департамент комунікації, керівнику якого я цілком і повністю довіряю і контакти яких ви легко знайдете на нашому офіційному сайті”, – підкреслив він.

Нагадаємо, 11 листопада колишній народний депутат (8 скликання) Мустафа Найєм був призначений заступником глави концерну “Укроборонпром”. Через 10 днів, 21 листопада, екснардеп оголосив про призначення на посаду.

5 грудня у  відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить   43 тис. гривень. Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 разів  менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.

  • Напередодні стало відомо, що міністерство фінансів урізало  фінансування грудневих витрат через недовиконання державного бюджету. Так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Держказначейству припинити фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії, соцвиплати).
  • Через недовиконання держбюджету Міністерство фінансів заблокувало виплати Українського культурного фонду. Припинені виплати грантових коштів та зарплат.
Теги: Мустафа Найем, Укроборонпром

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