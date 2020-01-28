Не піарник: Найєм пояснив, чим займається в «Укроборонпромі»

Колишній народний депутат і журналіст Мустафа Найєм прокоментував інформацію про те, що фактично виконує обов'язки фахівця з комунікацій та піарника на своїй посаді в державному концерні "Укроборонпром".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, згідно з офіційною відповіддю на запит журналістів, в обов’язки Мустафи Найєма входить реалізація інформаційної політики концерну; здійснення заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу концерну і його підприємств; організація рекламно-виставкової діяльності; підготовка і організація видання рекламно-інформаційних матеріалів; створення фото-відеоматеріалів для наповнення сайту, участь в засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності концерну тощо. Також є і пункт про взаємодію з органами державної влади.

Найєм зазначив, що не займається питаннями зв’язками концерну зі ЗМІ.

“В останні дні почастішали запити щодо моїх функціональних обов’язків. Деякі медіа навіть встигли отримати відповідь і написати, що я займаюся інформаційною політикою концерну. Насправді це не так. Друзі, я не є прес-секретарем концерну і не займаюся питаннями зв’язків концерну зі ЗМІ. Звичайно, з огляду на свій минулий досвід я можу допомагати в цих питаннях. Але моїм головним функціональним обов’язком є ​​взаємодія Державного концерну “Укроборонпром” з органами державної влади”, – написав він.

За його словами, це представництво інтересів концерну у відносинах з органами державної влади, в першу чергу з уповноваженим органом управління концерну, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та органами іноземних держав і міжнародними організаціями та інших суб’єктів, які регулюють діяльність або виступають замовниками підприємств Концерну.

“У той же час історично так склалося, що в моєму підпорядкуванні знаходяться також підрозділ маркетингу та виставкової діяльності та департамент комунікації, керівнику якого я цілком і повністю довіряю і контакти яких ви легко знайдете на нашому офіційному сайті”, – підкреслив він.