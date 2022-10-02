П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція) закликав НАТО почати вступні переговори з Україною.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

П’ятий президент наголосив, що зараз Україна є “безпековою парасолькою” для Європи і НАТО та що наша держава потребує швидкої та рішучої підтримки союзників. Будь-які інші варіанти “безпекових гарантій”, окрім членства в Північноатлантичному альянсі, грають на користь режиму Кремля.

«Досить говорити про «гарантії безпеки», це абсолютно шкідливий меседж. Коли я став президентом у 2014 році, я взяв групу своїх радників, щоб з’ясувати, як ми можемо використати гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Ніяк! Це лише сигнал про те, як допомогти Путіну уникнути членства України в НАТО», – заявив політик.

Порошенко переконаний, що альтернатив членства в Альянсі в України немає:

“Нам потрібне членство в НАТО. Зеленський зазначив, що це було послання для всього світу і сигнал для українського народу – у нас більше немає іншої альтернативи”

Він також заявив, що Україні більше не потрібен План дій щодо членства – нам потрібен початок переговорів щодо членства.

Як приклад безапеляційної підтримки євроатлантичних прагнень нашої держави Петро Порошенко назвав країни Балтії. Скептиків він закликав просто мовчати.

Політик наголосив, що він вірить, що Україна стане членом НАТО.