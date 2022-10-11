Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 11 жовтня закликав союзників України "не лякатися" застережень російського посла в США щодо перетину "червоних ліній" шляхом постачання нового озброєння Києву.

Про це інформує CNN.

Вся політика, у певному сенсі, умиротворення — те, що Захід, можливо, в деяких випадках використовував, щоб уникнути ескалації — привела до цього геноцидного типу війни, і тепер, за словами міністра, не варто боятися.

“Що ще може статися? Геноцид відбувається. І заради людства, заради нашої власної безпеки Європи ми повинні діяти”, – наголосив Рейнсалу.

Він вважає, що союзники повинні посилити підтримку України.

Що необхідно, так це “новий результат західних країн у галузі протиповітряної оборони, зокрема для захисту цивільних територій, цивільної інфраструктури, особливо до настання зими”, додав міністр.

Що стосується завуальованих погроз Путіна щодо ядерного удару, Рейнсалу пояснив, що це “частина цієї гри з курчатами, і ми не повинні потрапити в цю пастку”.

Він також додав, що “єдина людина, яка може негайно припинити війну, це Путін”.