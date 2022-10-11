Про це інформує CNN.
Вся політика, у певному сенсі, умиротворення — те, що Захід, можливо, в деяких випадках використовував, щоб уникнути ескалації — привела до цього геноцидного типу війни, і тепер, за словами міністра, не варто боятися.
“Що ще може статися? Геноцид відбувається. І заради людства, заради нашої власної безпеки Європи ми повинні діяти”, – наголосив Рейнсалу.
Він вважає, що союзники повинні посилити підтримку України.
Що необхідно, так це “новий результат західних країн у галузі протиповітряної оборони, зокрема для захисту цивільних територій, цивільної інфраструктури, особливо до настання зими”, додав міністр.
Що стосується завуальованих погроз Путіна щодо ядерного удару, Рейнсалу пояснив, що це “частина цієї гри з курчатами, і ми не повинні потрапити в цю пастку”.
Він також додав, що “єдина людина, яка може негайно припинити війну, це Путін”.
- Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, закликавши притягнути його до відповідальності за “злочини агресії”.
- Також прем’єр-міністерка Естонії заявила, що Захід не повинен піддаватися ядерним погрозам Москви чи передчасним мирним пропозиціям, натомість продовжувати твердо підтримувати Україну, коли вона бореться за те, щоб очистити окуповані території від російських солдатів.
- 11 жовтня у парламент Естонії внесли проєкт рішення стосовно визнання РФ країною-спонсором тероризму. У резолюції закликали створити спеціальний міжнародний трибунал над РФ та позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН.