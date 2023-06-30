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Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою

Британська супермодель Наомі Кемпбелл народила другу дитину, хлопчика.

Субота, 1 липня 2023, 01:00
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Фото: CNN

Джерело: The Economic Times

“Ніколи не пізно стати мамою”, — сказала 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл, оголосивши про народження другої дитини. Раніше вона нічого не заявляла про вагітність.

Вітаючи свою другу дитину, сина, Наомі написала

“Мій маленький коханий, знай, що тебе цінують безмежно й оточують любов’ю з того моменту, як ти пригостив нас своєю присутністю. Справжній дар від Бога”.

Фото: Наомі Кемпбелл в Instagram

Її привітали колега-модель Клаудія Шиффер, співачка Келлі Роуленд і модельєр Донателла Версаче.

Наомі Кемпбелл стала першою темношкірою моделлю, яка з’явилася на обкладинці модного журналу “Vogue”. Минулого року вона знову з’явилася на його обкладинці, цього разу з донькою.

Їй присвоєно почесний докторський ступінь за внесок у сферу моди. Вона продовжувала виступати як модель навіть після того, як стала матір’ю, і знімалася для Versace і Alexander McQueen.

Теги: Versace, Alexander McQueen, Донателла Версаче, Клаудія Шиффер, Наомі Кемпбелл, народження дитини, супермодель, Vogue

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