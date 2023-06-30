Наомі Кемпбелл вдруге стала мамою

Джерело: The Economic Times

“Ніколи не пізно стати мамою”, — сказала 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл, оголосивши про народження другої дитини. Раніше вона нічого не заявляла про вагітність.

Вітаючи свою другу дитину, сина, Наомі написала:

“Мій маленький коханий, знай, що тебе цінують безмежно й оточують любов’ю з того моменту, як ти пригостив нас своєю присутністю. Справжній дар від Бога”.

Її привітали колега-модель Клаудія Шиффер, співачка Келлі Роуленд і модельєр Донателла Версаче.

Наомі Кемпбелл стала першою темношкірою моделлю, яка з’явилася на обкладинці модного журналу “Vogue”. Минулого року вона знову з’явилася на його обкладинці, цього разу з донькою.

Їй присвоєно почесний докторський ступінь за внесок у сферу моди. Вона продовжувала виступати як модель навіть після того, як стала матір’ю, і знімалася для Versace і Alexander McQueen.