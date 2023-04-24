Напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 24 квітня, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії РФ в Україні.

Про це інформує CNN.

Представник Європейського Союзу в ООН Улоф Скуг спільно з 27 послами країн ЄС зробили заяву щодо дебатів, які розпочнуться в Раді Безпеки.

Росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, Росія все зневажає”.

Група повторила свою вимогу до Росії “негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили” з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зауваживши: якщо Росія дбає про ефективну багатосторонність, “це перший спосіб довести це”.

Росія, яка цього місяця головує в Раді Безпеки, запланувала засідання нібито з метою “висвітлення принципів статуту ООН”.

Головування в Раді Безпеки відбувається за алфавітом між 15 країнами-членами. Організація контролюється п’ятьма постійними членами – Китаєм, Францією, Російською Федерацією, Великою Британією та США.

Раніше у квітні пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала головування Росії в Раді Безпеки “першоквітневим жартом”.