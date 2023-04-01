Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

“На жаль, ми маємо й новину очевидно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН”, — йдеться в повідомленні.

Зеленський нагадав, що вчора, 31 березня, російська армія вбила ще одну українську дитину — пʼятимісячного хлопчика: “Його звали Данило… І при цьому Росія головує в Радбезі ООН”, — додав президент.

“Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій. Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир”, сказав Зеленський.

Він наголосив, що терористи повинні програти та відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Зауважимо, що головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється між його членами за чергою. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік, у квітні має головувати Росія, у травні – Швейцарія, у червні – ОАЕ.

Крім того, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, якщо РФ головуватиме в ООН, світ не може бути безпечним, адже президент цієї країни — воєнний злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Крім того, Кулеба сказав, що Росія продовжує “вести колоніальну війну”.