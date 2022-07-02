Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" закликала долучитися до звільнення захоплених у полон посадовців органів місцевого самоврядування. Станом на 2 липня 2022 року, у російському полоні перебувають 8 міських та сільських голів.

Про це йдеться у відповідному зверненні.

Представники подякували тим, хто долучається до звільнення полонених. Зокрема, спецпризначенцям, бійцям Збройних Сил України та міністерці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук.

Водночас у повідомленні спростували звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича, зазначивши, що інформація не підтвердилася.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова

Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова

Олександр Бабич – Голопристанський міський голова

Ігор Колихаєв – Херсонський міський голова

Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова

Дмитро Ляхно — Горностаївський селищний голова

Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова

Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова

Раніше Колихаєв закликав президента України Володимира Зеленського і владу надати рекомендації місцевій адміністрації, як працювати в умовах тимчасової окупації російськими військами.