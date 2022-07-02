Про це йдеться у відповідному зверненні.
Представники подякували тим, хто долучається до звільнення полонених. Зокрема, спецпризначенцям, бійцям Збройних Сил України та міністерці з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірині Верещук.
Водночас у повідомленні спростували звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича, зазначивши, що інформація не підтвердилася.
Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:
- Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова
- Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова
- Олександр Бабич – Голопристанський міський голова
- Ігор Колихаєв – Херсонський міський голова
- Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова
- Дмитро Ляхно — Горностаївський селищний голова
- Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова
- Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова
Раніше Колихаєв закликав президента України Володимира Зеленського і владу надати рекомендації місцевій адміністрації, як працювати в умовах тимчасової окупації російськими військами.
- Нагадаємо, що відома українська волонтерка та парамедик Юлія Паєвська із позивним “Тайра” розповіла про три місяці, які вона провела в російському полоні, про умови, в яких знаходяться полонені, про бажання та плани на майбутнє.
- Також українській стороні вдалося звільнити з російського полону 16 українських захисників та одного цивільного.
- Зокрема речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував те, що у російському полоні знаходяться громадяни США, які воювали проти Росії у складі Збройних сил України. На його думку, вони є “найманцями” і не підпадають під Женевську конвенцію.