Народний депутат Олександр Дубінський сьогодні рано вранці потрапив у ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це по повідомляє видання “Слово і Діло”.

Так, з посиланням на джерела повідомляється, що Дубінський за кермом Toyota не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті його автомобіль зіткнувся з іншим.

Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.

#Буквам у пресслужбі поліції Львівської області підтвердили факт ДТП, проте чи був серед учасників автопригоди народний депутат – не повідомили, посилаючись на нерозголошення персональних даних.

“Є зареєстрована дорожньо-транспортна пригода поблизу міста Стрий о 06:30. Сталося зіткнення двох автомобілів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Чекаємо інформації від медиків. Крім того, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)” – повідомила очільниця відділу комунікації ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.