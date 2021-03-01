Про це по повідомляє видання “Слово і Діло”.
Так, з посиланням на джерела повідомляється, що Дубінський за кермом Toyota не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. У результаті його автомобіль зіткнувся з іншим.
Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області.
#Буквам у пресслужбі поліції Львівської області підтвердили факт ДТП, проте чи був серед учасників автопригоди народний депутат – не повідомили, посилаючись на нерозголошення персональних даних.
“Є зареєстрована дорожньо-транспортна пригода поблизу міста Стрий о 06:30. Сталося зіткнення двох автомобілів. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Чекаємо інформації від медиків. Крім того, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)” – повідомила очільниця відділу комунікації ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.
- На популярній дошці оголошень Auto RIA з’явилися на продаж кілька елітних автівок, які, судячи з фото та номерних знаків, дуже схожі на ті, якими їздить народний депутат Олександр Дубінський, а саме: зелений Mercedes-Benz G 55 AMG, позашляховик Cadillac Escalade та кабріолет Honda S2000.
- Раніше #Букви зібрали скандали за участю нардепа Олександра Дубінського.