Про це в своїх Telegram-каналах повідомили нардеп від “Слуги народу” Олександр Ткаченко та нардеп від “Європейської Cолідарності” Олексій Гончаренко.
Увечері у вівторок, 19 травня, Ткаченко поінформував, що в парламенті зафіксовано новий випадок зараження COVID-19. Ім’я нардепа Ткаченко не називав.
“Новини парламентаризму. Один з народних депутатів захворів на коронавірусну інфекцію”, — зазначив він.
Своєю чергою Гончаренко повідомив, що йдеться про нардепа Мейдича.
“У нардепа Олега Мейдича з “Батьківщини” діагностували COVID-19″, — написав він.
- Раніше #Букви повідомляли, що 13 травня багато нардепів прийшли на засідання парламенту без масок.
- 19 травня народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька прийшла на засідання у в’язаній масці з великими отворами, про що повідомила в соцмережах.
- Після дзвінка журналіста, який представився головою Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком, Богуцька видалила фото в масці-сіточці зі своєї сторінки в Facebook.