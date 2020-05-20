У народного депутата від партії "Батьківщина" Олега Мейдича підтвердили зараження коронавірусною інфекцією.

Про це в своїх Telegram-каналах повідомили нардеп від “Слуги народу” Олександр Ткаченко та нардеп від “Європейської Cолідарності” Олексій Гончаренко.

Увечері у вівторок, 19 травня, Ткаченко поінформував, що в парламенті зафіксовано новий випадок зараження COVID-19. Ім’я нардепа Ткаченко не називав.

“Новини парламентаризму. Один з народних депутатів захворів на коронавірусну інфекцію”, — зазначив він.

Своєю чергою Гончаренко повідомив, що йдеться про нардепа Мейдича.

“У нардепа Олега Мейдича з “Батьківщини” діагностували COVID-19″, — написав він.

Варто зазначити, що, згідно з даними на сайті парламенту, Мейдіч був присутній на першому позачерговому засіданні парламенту 13 травня.