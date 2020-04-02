Про це він заявив у своєму Facebook.
Він повідомив, що перебуває вдома і завтра в Олександрівській лікарні йому повинні зробити третій тест на коронавірус.
“Відчуваю себе нормально, сиджу вдома, ізольований. Завтра поїду в Олександрівську лікарню забирати виписку. Зроблять третій тест на коронавірус, дай Боже, що він покаже негативний результат”, – розповів депутат.
Також він зазначив, що в Мережі поширюються чутки про те, що він робив тест в клініці Eurolab, яка приховала ці результати. Він запевнив, що це брехня — він робив тести в “Добробуті”.
“Я перехворів на коронавірус, лежав у державній лікарні, мене лікували українські лікарі”, – додав Шахов.
Він знову заявив, що коронавірус — біологічна зброя. Шахов закликав українців не панікувати, адже “це не така страшна хвороба, як її малюють”.
Нардеп також зазначив, що перехворіла вся його сім’я.
“У мене сім’я вже перехворіла — і діти перехворіли, але тоді ще не чули слова “коронавірус”, дійсно у них були симптоми. І дружина перехворіла, і бабуся перехворіла”, – розповів Шахов.
Раніше Шахов заявив, що в створенні коронавірусу COVID-19 замішана Велика сімка – США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада.
- 18 березня стало відомо, що у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. До цього він повернувся з Італії. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили у МОЗ України.
- 31 березня народного депутата Сергія Шахова виписали з лікарні.