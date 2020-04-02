Про це Шахов заявив у своєму відео, яке записав після виписки з лікарні.

Так, один з його підписників заявив, що до України повернулося 142 тис. заробітчан і вони не пройшли обсервацію. Підписник запитав у Шахова, чи не думає він, “що нам просто гаплик”?

На це Шахов відповів наступне: “Коронавірус – це зімітована багатіями хвороба, які сьогодні обвалили фінансові ринки і просто скуповують акції. Ці негідники мають за все відповісти. В даний момент президент Зеленський повинен і зобов’язаний зробити заяву про розслідування щодо коронавірусу і думати, кому з країн пред’являти претензію. Я вважаю, що до цього причетна Велика сімка”.

Опубліковано Сергієм Шаховим Вівторок, 31 березня 2020 р.

На видео с 14-й минуты.

А раніше інша підписниця запитала у Шахова, чи є у нього протитуберкульозне щеплення БЦЖ?

Шахов відповів, що він вірить українським лікарям, медсестрам, але не вірить нашій медицині і у нього немає ніяких щеплень: “Ні проти туберкульозу, ні проти коронавірусу, ні БЦЖ”.

Варто зазначити, що наразі немає вакцини проти нового коронавірусу, а БЦЖ і є протитуберкульозною вакциною.