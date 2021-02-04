Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Під телеканалом “НАШ” сьогодні було чергове збіговисько непотрібних псевдопатріотів, які вважають, що агресія і бардак врятують країну від усіх бід. Стандартні фрази про “промиванні мізків” і ніяких конкретних звинувачень. Замість того, щоб руйнувати – почніть будувати. Всі нормальні люди зараз зайняті тим, що рятують життя, вчать наших дітей, розвивають країну і платять податки. А що робите ви, шановні “націоналісти”? Підбурювання людей і несете в маси свої маревні ідеї? Ідіть краще працювати!” – написав Дмитрук.

Окрім того нардеп емоційно відреагував на тендер на дослідження поведінки геїв і обізвав їх “педиками”.

“Товариші! З держбюджету країни буде виділено більше 10 мільйонів гривень, вибачте, на педиків …. у мене все …”, – написав він.