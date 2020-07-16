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Нардеп від «Слуги народу» обговорювала в Раді перспективи «Майбаху» – «партії Авакова і Бені»

Нардеп від «Слуги народу» під час засідання Ради переписувалась про перспективи партії «За майбутнє» в Запорізькій області.

Четвер, 16 липня 2020, 12:27

В переписці, яку зняв кореспондент Букв, вона зазначає, що ця партія має хороші шанси.

«Майбах з хорошою перспективою. Це Аваков і Беня», – пише нардеп.

Водночас її співрозмовник вказує, що партія має шанси набрати десь 2% і що її пропонують в Запорізькій області під Геннадія Фукса (депутат облради від «Батьківщини»). Співрозмовник також зауважує, що партія має перспективи на Заході Україні.

Натомість нардеп вказує, що має ідею, як розкрутити партію і в області.

«Є думки. Але я думаю», – написала представниця «Слуги народу», що обралась в Запорізькій області.

«Майбах» – так в монобільшості називають групу  «За майбутнє» Ігоря Палиці, який зараз розвиває з неї партію.

Теги: Арсен Аваков, Ігор Коломойський, місцеві вибори, Палиця

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