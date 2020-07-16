Нардеп від «Слуги народу» обговорювала в Раді перспективи «Майбаху» – «партії Авакова і Бені»

В переписці, яку зняв кореспондент Букв, вона зазначає, що ця партія має хороші шанси.
«Майбах з хорошою перспективою. Це Аваков і Беня», – пише нардеп.
Водночас її співрозмовник вказує, що партія має шанси набрати десь 2% і що її пропонують в Запорізькій області під Геннадія Фукса (депутат облради від «Батьківщини»). Співрозмовник також зауважує, що партія має перспективи на Заході Україні.
Натомість нардеп вказує, що має ідею, як розкрутити партію і в області.
«Є думки. Але я думаю», – написала представниця «Слуги народу», що обралась в Запорізькій області.
«Майбах» – так в монобільшості називають групу «За майбутнє» Ігоря Палиці, який зараз розвиває з неї партію.
- Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Відповідну постанову ухвалила у середу Верховна Рада.
- Також Рада перенаправила з Фонду по боротьбі з коронавірусом майже 1,3 млрд гривень на проведення місцевих виборів.
- Юрій Луценко в інтерв’ю Буквам розповідав раніше, як формують цю партію і що вона стане конкурентом партії Бориса Філатова «Пропозиція». Він також зауважив, що на Київщині майже всі мери орієнтуються на партію Палиці.