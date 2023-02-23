Про це повідомив сам нардеп у своєму Facebook.

Він зауважив, що його відсторонили через те, що він назвав керівника Офісу президента Андрія Єрмака “фсбшною гнидою” в його присутності.

За словами народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка, за це проголосували “Слуги народу”, “ОПЗЖ”, “Довіра”, “За майбутнє”, “Відновлення України” та “Батьківщина”.

Загалом рішення підтримав 261 обранець.

Річ у тім, що у Раді засідання не закривалось із 24 лютого 2022-го року, адже під час дії воєнного стану засідання ВР не закривається. Як висновок, Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни, – додав Гончаренко.

Про це сказав й народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що Лерос позбавлений участі до “кінця поточної сесії або припинення воєнного стану і, відповідно, зміни спецрежиму роботи Ради під час війни”: “Тобто, скоріш за все, на пів року”, – пише нардеп.

“Лероса вирішили покарати за те, що він якось не так поставив питання Єрмаку. Якщо Єрмак образився, то він може собі спокійно піти до суду. Вони працюють. Але позбавляти депутата можливості працювати – не можна”, – зауважив Гончаренко.

Крім того, він записав відео разом з Леросом, зауваживши, що не погоджується з усім, що говорить нардеп, проте його відсторонення не підтримує.

Новина доповниться, щойно #Букви дізнаються позицію ініціаторів відсторонення.