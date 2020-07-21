Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту схвалили в першому читанні проєкт закону “Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями“ або так званий закон про “інвестиційних нянь“.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 244 нардепів.

Законопроєктом пропонується визначити організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, а також виокремити новий вид інвестора – інвестора зі значними інвестиціями та інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями, передбачити ряд пільг для таких інвесторів та закріпити статус державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери, та, яка уповноважується Кабінетом Міністрів України на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, тощо.

Документ встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі:

податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання),

надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проекту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами,

забезпечення об’єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30 % від суми інвестицій у проєкт.

Законопроектом також пропонується визначити вимоги до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка. А саме:

– розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро;

– проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров’я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);

– у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15 % вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;

– строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років;