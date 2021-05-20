Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За кандидатуру Любченка проголосували 293 народних обранців.

Під час виступу із парламентської трибуни Любченко визначив стратегічні цілі, серед яких: розвиток конкуренції, розвиток малого та середнього бізнесу, технологічні прориви, економічна незалежність.

“Міністерство повинно синхронізувати роботу державних органів, повинно забезпечити стратегічний розвиток країни. Пошук стимулів для розвитку – ось що головне. Я переконаний, що настав час активніше впроваджувати інноваційні технології і модернізувати технологічні процеси, як раз через локалізацію виробництва”, – зазначив він.

Серед пріоритетів на новій посаді він назвав наступні напрямки:

відновлення кредитування виробничої сфери,

податкові і митні стимули регулювання економічної діяльності,

розумна, збалансована регуляторна політика,

спрощена система оподаткування,

налагодження співпраці між Нацбанком та новоствореним Бюро економічної безпеки,

визначення впливових інфраструктурних проєктів,

продовження співпраці з міжнародними партнерами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом,

активізація корпоративної реформи,

вдосконалення системи міжнародно-торгівельного співробітництва.

Одразу після голосування Любченко склав присягу міністра.

Що відомо про Олексія Любченка

Олексій Любченко очолює Податкову службу з 29 квітня 2020 року. Однак тоді його призначили на посаду без конкурсу шляхом укладення контракту на період дії карантину.

Він родом з Черкаської області. У 1993 році він закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю “Економічне і соціальне планування”, є доктором економічних наук.

Свого часу Любченко обіймав різні владні посади у Черкаській області. Так, на початку 1998 року він був начальником управління економіки та майна Черкаської обласної державної адміністрації і обіймав посаду заступника міського голови з питань діяльності органів ради.

Любченко з 1999 по 2003 роки працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 роки очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2005 році він пішов з податкової та працював заступником голови Кіровоградської ОДА. Проте у 2009 році Любченко повернувся в податкові органи, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Він залишався на цій посаді й після перемоги президента-втікача Віктора Януковича до 2011 року.

З грудня 2012-го по листопад 2014 року Любченко був помічником народного депутата-самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенка. З липня 2014 року по жовтень 2015-го він також був радником голови Державної фіскальної служби.

З 2015 року Любченко працював першим віцепрезидентом у ПАТ “Украгрохімхолдинг”.

Нагадаємо, що голова Державної фіскальної служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію. Закон поширюється на осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року.

Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України з 9 вересня 2009 року до 16 червня 2011 року. Таким чином, Любченко обіймав цю посаду “більше одного року в період з 25.02.10 до 22.02.14”. Його колишня посада передбачає термін люстрації 10 років.

Декларація Любченка

Згідно з декларацією про доходи за 2020 рік, в Олексія Любченка у спільній з родиною власності є чотири квартири (дві у Києві і дві у Черкасах і області). Крім того, на дружину очільника податкової зареєстрований автомобіль Land Rover 2013 року випуску і катер Bombardier Utopia 205.

Також Любченко вказав у декларації ювелірні вироби та годинники марки Breguet, які є у нього та його дружини.

За 2020 рік на посаді очільника Державної податкової служби Олексій Любченко отримав 525 943 грн зарплати, а на посаді віцепрезидента ПАТ “Украгрохімхолдинг” – 67 655 грн.

Крім того, Любченко зберігає у банку понад 580 тис. грн, понад $80 тис., а також $12 тис. і €14 тис.