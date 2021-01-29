Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про виплату премій у розмірі 100 тисяч гривень за найвищі бали із зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт постанови № 4559 проголосували 312 нардепів.

Документ передбачає введення з 2021 року 30 премій Верховної Ради для найкращих учасників ЗНО. Розмір однієї премії складе 100 тис. гривень.

Премії будуть присуджуватися абітурієнтам, які:

• склали тести ЗНО з чотирьох і більше навчальних предметів і увійшли до переліку 30 осіб із найвищою загальною сумою результатів (будуть враховуватися чотири найвищі результати); загальна сума балів має становити не менше 790, зокрема 200 балів з будь-якого з навчальних предметів;

• зараховані в поточному році до закладів вищої освіти в Україні та підписали контракт на навчання з українським закладом вищої освіти.

Варто відзначити, що паралельно президент України Володимир Зеленський оголосив про заснування президентських стипендій та премій.

Так, найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть отримувати щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тисяч грн. За результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів із кожного регіону України за умови, що дитина обирає і навчається в українському виші.

Також вводяться президентські премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у вигляді разової виплати в розмірі 20 тис. грн кожному. А переможці міжнародних олімпіад отримають по 100 тис. грн премій.