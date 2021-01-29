Про це повідомляють #Букви.

За проєкт постанови № 4559 проголосували 312 нардепів.

Документ передбачає введення з 2021 року 30 премій Верховної Ради для  найкращих учасників ЗНО. Розмір однієї премії складе 100 тис. гривень.

Премії будуть присуджуватися абітурієнтам, які:

• склали  тести ЗНО з чотирьох і більше навчальних предметів і увійшли до переліку 30 осіб із найвищою загальною сумою результатів (будуть враховуватися чотири найвищі результати); загальна сума балів має  становити не менше 790, зокрема  200 балів з будь-якого з навчальних предметів;

• зараховані в поточному році до закладів вищої освіти в Україні та підписали контракт на навчання з українським закладом вищої освіти.

Верховна Рада 29 січня

Верховна Рада 29 січня

Фото: #Букви

Варто відзначити, що паралельно президент України Володимир Зеленський оголосив про заснування президентських стипендій та премій.

Так, найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть отримувати щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тисяч грн. За результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів із кожного регіону України за умови, що дитина обирає і навчається в українському виші.

Також вводяться президентські премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у вигляді разової виплати в розмірі 20 тис. грн кожному. А переможці міжнародних олімпіад отримають по 100 тис. грн премій.

  • Раніше Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу про введення щорічної премії учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищим результатом.
  • Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.