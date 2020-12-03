Верховна Рада України ухвалила постанову, згідно з якою в грудні подвоюється місячний фонд для оплати праці помічників народних депутатів.

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт постанови № 4449 був зареєстрований у Парламенті напередодні, 2 грудня, а сьогодні вже ухвалений. За документ проголосували 237 нардепів.

Ініціаторами постанови стали депутати від “Слуги народу”, “Батьківщини” та ОПЗЖ.

Зазвичай місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів нардепів становив 25 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2020 році це 52 550 грн).

Згідно з ухваленою постановою, ця сума в грудні буде збільшена вдвічі і складе 50 прожиткових мінімумів (або 105 тис. 100 грн).

“Тимчасово у період з 1 по 31 грудня 2020 року установити місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2020 року”, – сказано в документі.

Відтак, кожен нардеп отримає понад 100 тис. грн на виплату зарплат своїм помічникам угрудні.

У пояснювальній записці говориться, що вказане рішення не потребує додаткового фінансування, оскільки це невикористаний залишок коштів за бюджетною програмою “Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради”.

Дане рішення вже прокоментував нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв.

“Верховна Рада збільшила вдвічі зарплатню помічникам нардепів у грудні 2020 року (постанова 4449). Це при бюджетній дірці небаченого розміру і нестачі коштів на все, при заборгованості зарплат бюджетникам, яка щомісяця росте, таке марнотратство!” – зазначив він, уточнивши, що фракція “ЄС” в повному складі за це не голосувала.