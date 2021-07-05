Нардепка Безугла зізналася, що її змусили відкласти розгляд законопроєкту про реформу СБУ

Народна депутатка України від “Слуги народу” Мар’яна Безугла зізналася, що колеги попросили її перенести розгляд законопроєкту про реформу Служби безпеки України.

Про це вона заявила у Facebook.

“На жаль, мене сьогодні колеги попросили перенести розгляд законопроєкту про реформу СБУ на середу. Боротьба триває”, – написала Безугла.

Однак у коментарях до свого ж допису нардепка наголосила: “Скоріше, заставили”.

Водночас коментатори попросили нардепку назвати прізвища колег, які змусили її відкласти розгляд цього законопроєкту, але вона відмовилася.

“Я поки не готова відкривати прізвища, це все-таки рідний комітет”, – зауважила нардепка.

Про який законопроєкт йдеться?

18 травня народна депутатка від фракції “Слуги народу” Мар’яна Безугла винесла на громадське обговорення підготовлений до другого читання законопроєкт про реформу Служби безпеки України.

Йдеться про документ № 3196-д “Про внесення змін до закону України “Про Службу безпеки України” щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ”.

У першому читанні він був проголосований у січні цього року.

Ініціаторами законопроєкту в основному виступили нардепи від “Слуги народу”.

Законопроєкт спрямований “на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України щодо забезпечення державної безпеки й приведення законодавства, що регулює її діяльність, у відповідність із сучасними викликами та загрозами”.

Документ має замінити закони “Про Службу безпеки України” та “Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України”, якими зараз регулюється діяльність СБУ.

Детальніше про основні положення законопроєкту – в матеріалі.