Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який зобов'язує учасників дорожнього руху використовувати світлоповертальні елементи в темний час доби.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2696 проголосували 264 народних обранця.

Він спрямований на “забезпечення безпеки водіїв та пасажирів, які перебувають у темний час доби на проїзній частині дороги поза межами транспортного засобу, завдяки використанню одягу на який нанесено світлоповертальні елементи (стрічка, наклейка, жилет), зменшення кількості аварій за участю водіїв та пасажирів”.

Відповідно до законопроєкту:

• Посадові особи, відповідальні за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, мостів і шляхопроводів повинні забезпечувати працівників, які виконують такі роботи, спеціальними жилетами зі світлоповертальними елементами.

• Водії і пасажири мотоциклів повинні бути в мотошоломах зі світлоповертальними елементами.

• Водії всіх транспортних засобів у темну пору доби та при поганій видимості будуть зобов’язані перебувати на проїжджій частині поза своїм транспортом у спеціальному жилеті зі світлоповертальними елементами. Це ж стосується їхніх пасажирів (якщо вони знаходяться на проїжджій частині).

• Для велосипедистів і погоничів тварин пропонується встановити зобов’язання використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, жилети, наклейки).

У статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується прописати, що за порушення правил користування спеціальними жилетами з світлоповертальними елементами вводиться штраф у розмірі 510 гривень. Також підвищується розмір штрафу за порушення водієм правил користування ременями безпеки, мотошоломами з трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з 51 до 510 гривень).

Як пояснив один із співавторів законопроєкту, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Бакумов під час представлення документа, обов’язковим використання світлоповертальних елементів водіями і пасажирами буде за межами населених пунктів.

“Використання таких світлоповертальних елементів водіями і пасажирами буде застосовуватися поза населеними пунктами, саме на магістралях і трасах. Наприклад, коли автомобіль поламався і стоїть на магістралі, де велике скупчення автотранспортних засобів, які рухаються з великою швидкістю. І потенційно є загроза життю і здоров’ю людей, які знаходяться за межами транспортного засобу”, – заявив він.