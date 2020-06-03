Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення розміру штрафів для пішоходів, котрі порушили правила дорожнього руху.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2697 проголосували 277 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, “рівень відповідальності пішоходів за порушення ПДР явно не відповідає рівню суспільної небезпеки вчинених ними дій, розміру і характеру шкоди, заподіяної іншим учасникам дорожнього руху”.

“Наразі значна кількість ДТП відбувається саме з вини пішоходів, які, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, переходять вулиці в непередбачених для цього місцях, в тому числі і в стані сп’яніння”, – йдеться в записці.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення та підвищити розмір штрафів за порушення пішоходами правил дорожнього руху (в тому числі в разі перебування їх в стані сп’яніння, або якщо їхні дії призвели до створення аварійної обстановки).

Штрафи пропонується підвищити в такий спосіб:

• за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху – з 51 до 255 гривень (при цьому виключається такий вид адміністративного стягнення, як попередження);

• якщо такі дії вчинені у стані алкогольного сп’яніння – штраф збільшиться з 136 до 510 гривень;

• якщо пішоходи спровокували створення аварійної обстановки – штраф зросте з 170 до 680 гривень.