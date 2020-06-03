Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт, який зобов'яже пішоходів використовувати світлоповертальні елементи в темний час доби.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2694 проголосував 271 народний обранець.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону спрямований на “забезпечення безпеки пішоходів, які перебувають у темний час доби на проїзній частині дороги (вулиці), завдяки використанню світлоповертальних елементів (стрічка, наклейка, жилет), та зменшення кількості аварій за участю пішоходів”.

“Законопроєкт має на меті зменшити кількість аварій за участю пішоходів. Роль світлоповертальних елементів дуже значна. Якщо водій раніше помітить пішохода, який рухається по дорозі, то здатний швидше відреагувати – об’їхати, обігнати або загальмувати”, – сказано в записці.

Законопроєкт вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закон “Про дорожній рух”.

Пропонується зобов’язати пішоходів користуватися у темний час доби чи в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками із світлоповертальними елементами або носити одяг, який має світлоповертальні елементи.

За порушення цієї вимоги в статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується встановити покарання у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 гривня).

Варто відзначити, що іншим законопроєктом, який сьогодні також був ухвалений у першому читанні, даний штраф планується збільшити з 3 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з 51 гривні до 255 гривень).